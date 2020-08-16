Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.

View this post on Instagram История о человеческом факторе 🙏🏻 Открыли Турцию и мы конечно ломанулись 😂. Папы не смогли и мы отправились вместе с @yuliana_pod и нашими тройняшками ☺️☺️☺️( Юля работает! удаленно ). Но в аэропорту нас ждал сюрприз 🤨. У дочек @yuliana_pod паспорта заканчиваются в октябре и по правилам ( о которых мы не знали ) они не могут лететь . Реву былооо . Конечно очень расстроились ( . Мы грустно полетели с Тёмой . А моя телец -мать — @yuliana_pod побежала в мфц прямо из аэропорта и там -вошли в положение и в самые краткие сроки сделали нашим малышкам новые паспорта ! Без всякого блата , без фамилий , просто по — человечески !!! Чудо ❤️ Спасибо 🙏🏻. Дальше — БИЛЕТЫ !!!! 😱 и здесь я хочу поблагодарить ген директора компании @royalflight_ru Квирквия Бесики Гивиевича 🙏🏻, с которым я летела одним рейсом и он опять же по- человечески вошёл в положение и девочек посадили на рейс спустя несколько дней. А ведь билетов нет !!!! Добрые люди существуют, главное правильно свою просьбу изложить 😊 Большое спасибо 😊 #роялфлайт #royalflight А для нас бесценный опыт — менять паспорта за полгода до окончания срока действия. И ещё один вывод — РЕШАТЬ проблему и не унывать ! У кого были такие истории ? Чем заканчивались ? A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) on Aug 15, 2020 at 9:14am PDT

«Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну», — написал @svettildadolls

«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», — задался вопросом @еgor8774.

«Не боитесь остаться в Турции, вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут…придется там рожать и жить», — отметила @elennemockvina.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший поженились в 2010-м году. В июне 2015-го года у них родился сын Артемий. Для певицы мальчик стал первенцем, а у ее супруга уже был сын Никита (1991 года рождения), который родился в браке с Кристиной Орбакайте.