Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась комментировать сообщения СМИ о подготовке к разводу с актером.

«Я не комментирую ничего СМИ», — сказала она РИА «Новости».

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на «близкого друга артиста» сообщила, что Софья решила развестись с мужем после 20 лет брака. По словам источника, «принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени». Друг Ефремова утверждает, что в решении Кругликовой присутствуют «и эмоции, и холодный расчет»: жена не смогла простить Ефремову измену с молодой актрисой Дарье Белоусовой. Кроме того, пока артист отбывает наказание в колонии, имущество будет легче поделить.

Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого погиб.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к восьми годам в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года. Актер будет отбывать наказание в ИК-4 в Белгородской области.