Российская женская сборная по баскетболу — команда молодая, и сезон ей предстоит непростой: в ноябре этого года и феврале 2021-го осталось сыграть четыре матча в квалификации чемпионата Европы, финальный турнир которого пройдет во Франции и Испании 17-27 июня 2021 года. Пандемический перерыв оказался очень некстати, ведь долгая пауза могла помешать команде по-настоящему сыграться. Но вот, наконец, сборная встретилась в Новогорске.

Сейчас в Новогорске 15 баскетболисток, причем 10 из них приступили к тренировкам уже в середине завершающейся недели. По требованиям министерства спорта и Роспотребнадзора, спортсменки должны были пройти тестирование на COVID-19 и обязательный карантин. Члены команды, прибывшие на сбор самолетом или поездом, должны пройти дополнительный 24-часовой карантин. Поэтому ряд игроков, а также главный тренер сборной Александр Ковалев и его ассистент Дмитрий Шумихин, присоединились к команде позже.

Правда, после углубленного медицинского обследования двоих девушек отправили домой, но дело вовсе не в коронавирусе. «В середине июля Камилла Огун предупредила меня, что сделала микрооперацию на глаза, — объяснил главный тренер Александр Ковалев. — Она могла приступать к тренировкам после двухнедельной паузы — то есть через несколько дней после заезда на базу. Однако по результатам УМО Камилле было предписано восстановление в течение еще минимум трех недель, и вчера мы отпустили ее домой лечиться. А у Юлии Гладковой старые проблемы с ахиллами, решили ее поберечь».

Вместо покинувших Новогорск спортсменок тренерский штаб вызвал тольку одну баскетболистку на замену — Валентину Кожухарь, чемпионку мира-2017 в составе сборной U-19. По словам Ковалева, больше никого вызывать не будут, поскольку «пока доберутся, пока пройдут удлиненный карантин, половина сбора уже пройдет».

Сначала всех испугала новость о положительном тесте на коронавирус капитана женской сборной Марии Вадеевой, который она проходила самостоятельно до заезда в Новогорск. Однако повторные тестирования и анализ на антитела показали отрицательный результат. Поэтому Маша должна присоединиться к команде в понедельник вечером, 27 июля. К тренировкам 22-летняя спортсменка сможет приступить только после 36-часового карантина и контрольного теста на COVID-19, проведенного сотрудниками ФМБА непосредственно на базе.

По словам президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, этот сбор для команды очень важен: «Пандемия на несколько месяцев лишила нас баскетбола, но сейчас, наконец, у национальной женской сборной появилась возможность вернуться на площадку и продуктивно поработать, заложить фундамент на следующий сезон. У нас достаточно молодая команда, которая благодаря этому сбору имеет отличную возможность получить опыт работы вместе. В течение сезона маленьких перерывов на матчи национальной сборной явно недостаточно, чтобы сыграться. Поэтому, мы очень благодарны Министерству спорта Российской Федерации за возможность пройти этот сбор в Новогорске».

На данный момент к полноценным тренировкам приступили следующие игроки: защитники Анна Буровая (клуб в сезоне-2019/20 — «Динамо», Курск, 22 года, 172 см), Виктория Завьялова (УГ, Екатеринбург, 21 год, 170 см), Юлия Козик («Динамо» К, 23 года, 177 см), Елизавета Комарова (МБА, Москва, 25 лет, 174 см), Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное, 24 года, 169 см), форварды Аделина Абайбурова («Эрне», Германия, 25 лет, 185 см), Нина Глонти (МБА, 23 года, 188 см), Анна Зайцева («Ростов-Дон-ЮФУ», Ростов-на-Дону, 20 лет, 181 см), Раиса Мусина (УГ, 22 года, 192 см), Ольга Фролкина («Динамо» К/«Университет», Польша, 22 года, 183 см), Анастасия Шувагина («Динамо-Фарм», Курск, 22 года, 180 см), центровые Жосселина Майга («Гожув», Польша, 24 года, 193 см), Альбина Ражева («Надежда», Оренбург, 25 лет, 189 см), Татьяна Сема («Спарта энд К», 23 года, 192 см), Елизавета Шабанова («Динамо» К, 22 года, 197 см).