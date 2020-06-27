Жительница Подмосковья пострадала из-за нападения соседского алабая, сообщает Telegram-канал Mash. Когда женщина выходила на работу, пес набросился на нее и вгрызся в левую руку, раздробив сухожилия и кость.

Женщину экстренно отвезли в больницу, но руку из-за полученных ранений все равно пришлось ампутировать. Очевидец отметил, что видел, как женщина зовет на помощь, хозяин в это время завел собаку за калитку. Проезжавшие рядом люди посоветовали сделать перевязку. Перевязку сделали, полицейские, которые прибыли на место ЧП, отказались везти женщину, заявив, что нужно ждать скорую помощь. Вскоре подоспели и медики, они погрузили пострадавшую в машину скорой, там женщина потеряла сознание.

Хозяин собаки утверждает, что пса пришлось усыпить и его даже кремировали. Но отец женщины предполагает, что пса только спрятали, и ждут, когда все успокоится. Также ему рассказали в полиции, что будет возбуждено уголовное дело.