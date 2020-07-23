Больше месяца пролежал в квартире в подмосковном Щелкове труп 50-летней женщины. Ее муж, вероятнее всего, помешался разумом и ушел куда глаза глядят. Криминальной подоплеки в смерти женщина, на первый взгляд, нет.

Как стало известно «», тревогу забила хозяйка квартиры в жилом комплексе, построенном в деревне Большие жеребцы. Некоторое время назад она сдала квартиру супружеской паре — 50-летней Марине и 55-летнему Николаю. Когда пришло время платить ежемесячную аренду, на связь ни один из них не вышел. 22 июля хозяйка наведалась в жилище, открыв дверь своими ключами. И сделала страшную находку — в комнате лежал труп женщины в полиэтиленовом пакете, накрытый простыней.

Родом арендаторы были из Талдома, но частый дом, где они зарегистрированы и имеют половину доли, — фактически разрушен и нежилой. Марина и Николай занимались куплей-продажей недвижимости. Нахватали в Талдоме кредитов, которые не могли выплатить. И ударились в бега — владелец второй доли три года назад подавал их в розыск.

По предварительным данным, Марина умерла от естественных причин. Она была инвалидом, да и следов насилия на теле нет.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.