В Великобритании у 34-летней женщины случился смертельный приступ астмы после того, как она смешала два моющих средства во время уборки. Об этом сообщает портал My London.

Как рассказал босс Селии Сеймур, британка позвонила ему и сказала, что собирается помыть ванную комнату. Примерно через пять минут мужчина приехал к ней домой, где почувствовал сильный химический запах.

Они вышли на улицу, где у Сеймур начались проблемы с дыханием и она потеряла сознание.

Женщине вызвали скорую, ее реанимировали и отвезли в больницу. В клинике Сеймур ввели в медикаментозную кому. Состояние британки не улучшалось, и через четыре дня она умерла.

Как рассказала мать погибшей, экстренные службы подтвердили, что в ванной комнате был газ, образовавшийся после смешивания хлорсодержащего отбеливателя с еще одним чистящим средством — предположительно, для мытья унитазов.