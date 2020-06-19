В подмосковных Луховицах разгораются страсти вокруг полицейского, дочь которого была избита еще полгода назад. Чтобы избежать наказания, одна из злоумышленниц написала на него заявление о побоях.

Как стало известно «», 18 июня в столичные правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Луховицкого района – 23-летней Анны (имена изменены). Женщина обвиняет сотрудника кинологической службы столичного метрополитена — 37-летнего Антона — в том, что он якобы избил ее.

Однако, как выяснилось, заявление — не что иное, как банальная месть. Конфликт между Анной и полицейским длится уже полгода. 29 декабря 2019 года 15-летняя дочь кинолога Ирина с подругами пришла в местный клуб. В это самое время туда же пришла Анна со своей приятельницей. Обе женщины были пьяны.

В какой-то момент им показалось, что компания школьниц ведет себя вызывающе, и они направились выяснять отношения. В результате конфликта женщины избили Ирину. Дома девочка рассказала родителям о случившемся, и отец написал заявление в полицию. Протрезвев, Анна с подругой даже пытались вымолить прощение у своей жертвы, но Антон был непреклонен. В отношении женщин было возбуждено уголовное дело за побои, однако на суд они решили не являться. Чтобы как-то насолить несговорчивому полицейскому, Анна и решила написать встречное заявление. Однако это не поможет ей избежать наказания — в скором времени ей все же придется ответить перед законом.