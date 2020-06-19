Сотрудница Института океанологии им. Ширшова, 39-летняя Алиса Косьян погибла в минувшую среду, 17 июня, во время погружения на дно Черного моря в рамках научной экспедиции.

В Институте океанологии Алиса Косьян работала по совместительству (основным местом ее работы был столичный Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова). Научным интересом биолога являлись анатомия и систематика брюхоногих моллюсков, а также экология черноморской рапаны. К своим 39-годам женщина-ученый имела десятки публикаций, успела поработать в Римском университете и Британском музее естественной истории.

В этом сезоне Косьян работала по совместительству в южном отделении Института океанологии, что расположено под Геленджиком, родным городом Алисы.

Рано утром в акватории Черного моря вблизи поселка Витязево в Анапе биолог спустилась с маломерного судна и погрузилась с аквалангом в воду для изучения придонного течения и отбора проб грунта с морского дна. Глубина возле Витязева доходит местами до 30 метров.

После того, как кончился запас кислорода в имеющемся при Косьян баллоне, она на поверхность воды так и не поднялась. По данным на пятницу, спасатели пока не нашли ее тело, поиск продолжается.

Краснодарским следственным отделом на транспорте организована доследственная проверка по факту гибели младшего научного сотрудника Косьян при выполнении водолазных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.