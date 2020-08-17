Бывшая звезда проекта «Дом-2» Евгения Феофилактова закончила обустройство своей новой квартиры в столице. Девушка порадовалась, что она успела сделать это до похода сына Даниэля в первый класс. В сеть она выложила фотографии с роскошным ремонтом, который длился целых пять месяцев.



Своим подписчикам в социальных сетях Женя рассказала, что её гнёздышко становится с каждым днём всё уютнее и уютнее. Всё выполнено в светлых тонах, с обилием мрамора, зеркал, бра и хрустальных люстр. Женя поделилась, что практически над всем этим роскошным интерьером трудились дизайнеры, почти всё выполнено на заказ.



Стоит напомнить, что Женя давно решила вкладывать деньги в собственную недвижимость. Так, в 2018 году она купила эту роскошную квартиру в столице, уже вторую по счёту. Если первая квартира обошлась бывшей участнице проекта в 10 миллионов рублей, то о стоимости этого жилища Женя не спешит рассказывать, сохраняя сумму покупки в строжайшей тайне.



