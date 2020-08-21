Евгения Феофилактова пожаловалась, что Антон в очередной раз не оплатил алименты в размере 14 500 рублей. Девушка рассказала, что дело не в деньгах, ведь в них она с сыном совершенно не нуждается, а в отношении бывшего мужа к своему ребёнку. В этом году их общий сын пойдёт в школу, и Жене очень хотелось бы, чтобы Антон позвонил, спросил, не нужно ли что-то для начала учёбы, поддержал бы сына в такой новый и ответственный для него период.



Изредка в своём микроблоге Женя делится с подписчиками своими мыслями и переживаниями о том, что Гусев неоднократно забывает оплатить алименты, не уделяет даже немного внимания их сыну и не приезжает, ведь они живут в трёх минутах езды друг от друга. Антон и в этот раз не поинтересовался, нужна ли какая-то его помощь как отца в подготовке мальчика к школе.



Женя воспитывает Даниэля одна, периодически напоминая через Инстаграм Антону, что пора бы уделить сыну хоть немного внимания. Для одобрения своих поклонников, Гусев только тогда начинает посещать совместно с ребёнком кафе и парки, выкладывая в соцсети отчёты о прогулках.