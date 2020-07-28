Молодая жительница Санкт-Петербурга, ставшая жертвой мужа-тирана, предчувствовала свою гибель. Женщина жаловалась близким друзьям на супруга, который вскоре после свадьбы стал вести себя странно — обижал ее, унижал, порой даже бил. Она собиралась развестись и забрать годовалого ребенка. Просьба мужа о встрече в кафе — чтобы отметить годовщину свадьбы, поговорить и наладить отношения — закончилась трагедией.

Как известно, туловище 24-летней женщины без конечностей и головы нашли под окнами ее квартиры. Отрубленные топором части тела, по некоторым данным, убийца прятал в чемодане. По подозрению в совершении преступления был задержан муж — на допросе он сознался и раскаялся.

СМИ публикуют противоречивые рассказы знакомых этой семьи: одни говорят, что пара выглядела счастливой, другие утверждают, что в последнее время ссоры между супругами участились.

Life Shot со ссылкой на источники сообщает, что какое-то время назад женщина начала рассказывать друзьям о происходящем в семье. Сообщила и о своих опасениях за жизнь. Канал сообщает, что всего за неделю до убийства ей приснился сон, в котором муж с ножом грозился ее убить. О вещем, как выяснилось впоследствии, сне она рассказала близким.

По решению суда, обвиняемый в убийстве помещен под арест на два месяца. У погибшей остался малолетний сын.