Супруга российского журналиста и телеведущего телеканала «Россия» Сергея Брилёва Ирина стала гражданкой Великобритании. Такие данные указаны в государственном реестре юридических лиц Соединённого Королевства.

Информация о получении гражданства внесена в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD. Эта фирма зарегистрирована на Ирину Брилёву. В реестре указано, что женщина со 2 июля считается гражданкой и резидентом Великобритании.

Оппозиционер Алексей Навальный в 2018 году заявил, что у Брилёва есть британское гражданство, а также вместе с супругой он владеет квартирой стоимостью в 66 млн рублей в элитном районе Лондона. Журналист подтвердил наличие у него такой недвижимости, а также второго гражданства. Брилёв подчеркнул, что его работодатели знают об этом. При этом он опроверг наличие гражданства у жены.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что британское гражданство у Брилёва «не может являться поводом для обвинений или критики». Представитель Кремля не нашёл ничего предосудительного в наличии паспорта другой страны.