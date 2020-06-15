Администрация тюрьмы Данберри, где отбывает наказание российский летчик Константин Ярошенко, игнорирует его жалобы на состояние здоровья. Об этом в понедельник, 15 июня, ТАСС рассказала его супруга Виктория.

«Помощь ему (Константину Ярошенко. — Ред.) не оказывают, зубы болят, голова болит. Сейчас вообще не реагируют на его просьбы. Всем давление и температуру измеряют, он просит тоже померить ему давление, а ему отказывают — «на вас приказа не было, вас в списках нет», — приводит агентство слова супруги заключенного.

По ее словам, у заключенного взяли тест на выявление COVID-19, но результатов пока нет. Как отметила Виктория Ярошенко, из-за головных болей мужчина испытывает проблемы со сном

3 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российское диппредставительство направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать незамедлительную медицинскую помощь Ярошенко. Дипломат вновь призвал правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 в США.

В конце апреля Ярошенко жаловался на симптомы коронавируса, а его сокамерник скончался от COVID-19. Россиянин утверждал, что коронавирусом заразились все заключенные в тюрьме. В середине мая уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что у Ярошенко не подтвердился коронавирус.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против себя сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме Данбери (штат Коннектикут).