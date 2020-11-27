Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в беседе с близким другом, юристом Алексеем Лобаревым, опровергла слухи о разводе. По словам Лобарева, женщине не нравится, что о ее семье говорят неправду в средствах массовой информации.

«Если дословно, то: «Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе». Она полностью это опровергает», — цитирует юриста «СтарХит».

Он добавил, что Кругликова навестит Ефремова, как только закончится карантин в СИЗО.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает перевода из СИЗО в колонию ИК-4 в Белгородской области.