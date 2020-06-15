Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего заключение в американской тюрьме, в понедельник, 15 июня, сообщила что готова написать обращение к властям США об обмене ее мужа на осужденного в России американца Пола Уилана.

«Сейчас, после окончания суда над Уиланом, если наши дипломаты и адвокаты Виктора сочтут уместным обращение к властям США от имени семьи с просьбой об обмене Виктора, я такое обращение, конечно, напишу», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отметила супруга Бута, ранее она неоднократно обращалась в МИД РФ с этой просьбой.

«И в сентябре, и в ноябре на встречах обсуждались и другие варианты действий, от работы с правозащитными организациями России и США до обращения Виктора к президенту США с петицией о помиловании, и мы были готовы к любым действиям, которые могли бы способствовать возвращению моего мужа домой», — подчеркнула она.

Собеседница агенства добавила, что, узнав о приговоре Уилану, вспомнила, как в Нью-Йорке выносили приговор ее мужу и об условиях его проживания во время предварительного заключения.

«Никакого сравнения с условиями содержания Уилана в Лефортовском изоляторе. Виктору пришлось пройти и через голод, и через холод, и полное отсутствие дневного света, и через психологическое давление, и откровенную травлю в СМИ», — сказала супруга осужденного Бута.

Ранее в этот же день Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии. Его задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года. Подробности дела не разглашались.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», а в 2012 году приговорили к 25 годам лишения свободы.

Первые пять лет заключения он провел в спецблоке коммуникационного контроля — зоне сверхстрогого режима для террористов, после чего его перевели в зону общего строгого режима.

9 января 2020 года Бута внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима в спецблок сверхстрогого режима для террористов. 26 февраля 2020 года посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для Виктора Бута.