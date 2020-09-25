Беременная супруга Андрея Чуева Виктория поделилась с подписчиками радостной новостью. Девушка получила российское гражданство, о котором давно мечтала, поэтому теперь она может пребывать в России на законных основаниях, не боясь быть депортированной.



Несколько раз Виктория объясняла, что не может взять фамилию супруга, хотя она очень этого хочет. Оказывается, что девушка является гражданкой Украины. Она сначала собиралась получить гражданство, а после этого заниматься сменой фамилии. В микроблоге Вика рассказала, что утром ей позвонили и пригласили приехать на присягу. Она должна будет подтвердить, что осознанно и добровольно принимает гражданство, клянётся соблюдать Конституцию страны, а также уважать её историю и культуру.



Сейчас Вика находится на 36-й неделе интересного положения. Всего через месяц она подарит Андрею Чуеву долгожданного сына. Девушка не приемлет партнёрских родов и считает, что без присутствия мужа сможет лучше справиться с таким ответственным процессом.