Супруге Андрея Черкасова уже неоднократно удавалось как следует привлечь к себе внимание. Сначала молодая мать шокировала многих новостью о поедании плаценты, затем демонстрировала в прямом эфире процесс грудного вскармливания, потом была история о необходимости постоянного ношения новорожденного сына на руках. На этот же раз Кристина нарвалась на шквал критики в свой адрес благодаря довольно своеобразному способу развлечь ребенка.



Девушка выложила в сеть видеоролик, на котором она, приплясывая, трясет перед малышом какими-то грохочущими банками и затягивает песнопения в стиле «ай-нанэ-нанэ». Многие сердобольные зрители уверены, что ребенок напуган действиями матери, и всяческим образом осуждают творческие эксперименты Кристины Ослиной с детьми.



Некоторые подписчики пошли еще дальше и начали рекомендовать Андрею Черкасову незамедлительно обратиться за помощью к профильным специалистам, предполагая, что поедание плаценты не прошло для его супруги даром и дало весьма неожиданный эффект. Действительно ли девушка совершила нечто ужасное или пользователи сети просто придираются к ней?