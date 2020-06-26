Российские власти уделяют внимание каждому региону страны, включая Крым, полуостров интенсивно развивается, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя слова экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что у Киева теперь есть «уникальный шанс» укрепить солидарность международного сообщества и «вернуть» Крым, поскольку Россия якобы «не способна» обеспечить финансирование полуострова.

«Экс-президенту Украины Порошенко очень важно сохранить свое присутствие в информационном поле. Для этого он использует традиционные темы украинской политики – возвращение Крыма и участие России в конфликте в Донбассе. Первое – невозможно, второе – чистая ложь, но это никогда не смущало украинских русофобов и тех, кто поддерживает антироссийский градус на Украине из-за рубежа», — цитирует Железняка его пресс-служба.

По его словам, остается удивляться богатству фантазии украинских политиков, которые неустанно ищут новые варианты для так называемого возвращения Крыма. Железняк добавил, что Порошенко может быть спокоен за ситуацию в Крыму: российские власти уделяют каждому региону страны, включая Крым, пристальное внимание.

«Стоит напомнить, что, будучи в составе Украины, Крым оказался в крайне плачевном состоянии с разрушенной экономикой и ущемленным в правах русскоязычным населением. Воссоединение Крыма с Россией спасло жителей полуострова от геноцида со стороны нациствующих головорезов, которым открыто потакали в Киеве. Сегодня Крым — равноправный регион нашей страны, который гармонично и интенсивно развивается, несмотря на сложную ситуацию в мире, вызванную пандемией», — сказал депутат Госдумы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».