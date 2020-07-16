Девальвация рубля будет, деноминация рубля — нет, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

Своё мнение о возможных метаморфозах с отечественной валютой эксперт высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, деноминация рубля в нынешних российских реалиях представляется откровенной глупостью. Как отмечает экономист, это понимает даже глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Вместе с тем, Делягин выразил уверенность в том, что страну ожидает девальвация. По мнению эксперта, она будет гораздо мягче той, что была в 1998 году, когда ей сопутствовал тяжелейший кризис и даже дефолт государства, однако в нынешней России она тоже будет весьма ощутимой.

Более того, Делягин не исключил развития событий, при котором доллар может просесть ещё сильнее чем рубль. Однако, даже это возможное обстоятельство не убережёт российскую валюту от девальвации.

Данное соображение эксперта основано на том, что именно девальвация является обязательным и неизбежным инструментом финансовых властей страны в ситуации, когда реальный сектор экономики абсолютно не развивается.

Ранее о том, кому может быть выгодна деноминация рубля рассказал Михаил Хазин.