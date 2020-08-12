Виктория Иванова. Призыв «Свободу Белоруссии» (Free Belarus) и бело-красно-белое полотнище, напоминающее бывший государственный флаг Республики Беларусь, появились в среду у памятника Жанне д’Арк в Париже.

Надпись выполненная чёрными буквами на белой бумаге закреплена на каменном основании монумента, а флаг развевается над головой французской героини.

In #Paris, #France, Belarusian activists attached the national flag of #Belarus to the monument of Joan of Arc — an act of solidarity with the protesters back home in Belarus:#FreeBelarus pic.twitter.com/lxw4p1jjTd — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 12, 2020

Конный памятник Жанне д’Арк установлен на площади Пирамид в I округе французской столицы, неподалёку от сада Тюильри и музея Лувр.

Несколько дней подряд по всей Белоруссии проходят массовые протестные акции. Они начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске 1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.