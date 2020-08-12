Виктория Иванова. Призыв «Свободу Белоруссии» (Free Belarus) и бело-красно-белое полотнище, напоминающее бывший государственный флаг Республики Беларусь, появились в среду у памятника Жанне д’Арк в Париже.
Надпись выполненная чёрными буквами на белой бумаге закреплена на каменном основании монумента, а флаг развевается над головой французской героини.
In #Paris, #France, Belarusian activists attached the national flag of #Belarus to the monument of Joan of Arc — an act of solidarity with the protesters back home in Belarus:#FreeBelarus pic.twitter.com/lxw4p1jjTd
— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 12, 2020
Конный памятник Жанне д’Арк установлен на площади Пирамид в I округе французской столицы, неподалёку от сада Тюильри и музея Лувр.
Несколько дней подряд по всей Белоруссии проходят массовые протестные акции. Они начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.