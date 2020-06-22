Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что подпишет закон о выборах под давлением со стороны кандидатов и отвергла обвинения в затягивании процесса для сохранения власти.

"Страна страдает от пандемии, однако есть много политиков и людей, призывающих к выборам как можно скорее. Уважаемые сограждане, я собираюсь подписать закон о проведении выборов 6 сентября", — сказала она в обращении, размещенном в ее Twitter.

Аньес призвала основных кандидатов — Луиса Арсе от социалистов из движения Эво Моралеса и Карлоса Месу от правых сил, а также самого экс-президента Моралеса — взять на себя ответственность за выборы в разгар пандемии, которых они требуют, и подчеркнула, что не получила никаких научных обоснований допустимости и безопасности этого процесса.

Политик также отвергла обвинения своих оппонентов в намеренном затягивании электорального процесса, подчеркнув существующую опасность проведения массовых мероприятий. Ранее она предлагала отложить выборы на один-два месяца.

Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако Аньес, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу. В начале июня избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.

После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего «Движения к социализму».