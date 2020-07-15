Журналисты, которых обвинили в домогательствах к женщинам, должны быть привлечены к уголовной ответственности, заявил в эфире программы «Полный контакт» телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, в случае, если потерпевшие сказали неправду, их следует наказать за клевету.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в русскоязычном Twitter появились обвинения в харассменте в адрес шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фотографа Андрея Золотова, ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, а также журналистов Сергея Миненко и Руслана Сафарова.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что в домогательствах обвинили в первую очередь людей, «работающих на западные деньги», в частности, бывших сотрудников МБХ.

«Они омерзительные, подлые, гадкие извращенцы, насильники», — подчеркнул журналист.

По его мнению, Следственный комитет должен возбудить в отношении них уголовные дела. При этом преследованию должны подвергнуться все, несмотря на политические взгляды.

«Они в своем грязном белье сейчас искупали всю страну, либералы хреновы», — заключил Соловьев.

Однако телеведущий оговорился, что если расследование не подтвердит факт изнасилования или домогательства, тогда женщина должна быть привлечена по делу о клевете.