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Одна из стран оказалась с рядом преимуществ

Российский пловец Андрей Минаков рассказал, что жизнь в Росси имеет больше плюсов, чем в США. Спортсмен признался, что ему гораздо больше нравится условия проживания в родной стране.

Андрей Минаков назвал главным преимуществом для россиян бесплатную медицину. В США для покупки страховки надо потратить около 5000 $, сообщил спортсмен. Пловец отметил, что в целом жизнь в России дешевле, передает «Спорт Экспресс».

18-летний пловец поступил в Стэнфордский университет в США, он попал в квоту для спортсменов. Во время юношеской Олимпиады-2018 он завоевал шесть золотых медалей, спустя год стал трехкратным призером взрослого чемпионата мира.

Спортсмен рассматривает варианты остаться после учебы в США или улететь в Сингапур. В России у Маликова остаются друзья и семья.

Ранее «Утро» рассказало, что дети из России застряли в США из-за пандемии.