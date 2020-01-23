Известный комик Александр Долгополов уехал из России из-за уголовного дела.

Комик-стендапер Долгополов решил покинуть территорию Россию из-за того, что боится преследования. Об этом сообщил его концертный директор Армен Гандилян.

Саша боится и очень переживает, и на всякий случай решил уехать.

Как стало известно, Александр пытался дозвониться до Начальника полиции направившего запрос, однако тот не выходил на связь.

Кстати, запись комика из данного клуба набрала уже более 2.5 миллионов просмотров.

Напомним, что ранее на парня завели уголовное дело из-за скандального выступления.

Позднее стало известно, что основой подачи заявления стало оскорбление чувств верующих.

Видео дня. Москвичи с детьми вынуждены лицезреть царство разврата