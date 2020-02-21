Известный блогер Илья Варламов опубликовал во «ВКонтакте» фотографии разрушающихся зданий Петергофа. В своем посте он раскритиковал состояние визитной карточки России и призвал правильно расставлять приоритеты в сохранении объектов культурного наследия.

Варламов посетил Санкт-Петербург, чтобы провести собственное расследование и выяснить масштаб разрушений «обратной стороны» Петергофа. По его словам, увиденное превзошло все ожидания. Блогер опубликовал фотографии нескольких исторических зданий, которые «выглядят так, будто война здесь закончилась только вчера». Прогулявшись по городу, он выяснил, что от некоторых зданий остались лишь руины. Во многие усадьбы и дворцы уже не водят экскурсии, так как они заброшены.

В своем материале Варламов также обратил внимание на то, что Россия оказывает активную помощь в восстановлении иностранных памятников, намекая на неправильную расстановку приоритетов. Блогер напомнил о потраченных средствах на реставрацию памятников сирийской Пальмиры и золотого купола Капитолия в Гаване. Варламов упомянул и предложение Минкульта по сбору пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери в Париже. Он посетовал, что в родном городе многих российских олигархов и правящей элиты Петербурга все гниет и разрушается.

В 2019 году блогер опубликовал список архитектурных потерь России. Первое место в нем заняло здание московской чаеразвесочной фабрики Вогау. Вторую строчку рейтинга заняла мозаика на стене детско-юношеской спортшколы № 2 в Белгороде, а на третьем расположилась деревянная школа «Сказка» 1910 года постройки в подмосковном поселке Малаховка.

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