Известный фитнес-тренер и модель Александр Крупнов задержан по подозрению в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщает telegram-канал «112».

По предварительным данным, 33-летний Крупнов познакомился в социальных сетях с 15-летней девочкой. Они часто переписывались и пару раз встречались, о чем узнала мать девочки, найдя их переписку. В ней Александр обсуждал с девочкой их секс.

Родители девочки сразу обратились с заявлением в полицию. Когда полицейские пришли к нему на съемную квартиру с проверкой, он отказался им открывать дверь. Тогда дверь вскрыли, и Крупнова задержали.

Отмечается, что Крупнов был весьма известен в спортивной сфере, имел хорошую репутацию. В 2016 году он завоевал титул абсолютного чемпиона России по бодибилдингу. Кроме того, он является призером Европы в данном виде. Крупнов оказывал услуги тренера публичным персонам, среди которых, например, супруга певца Станислава Костюшкина.