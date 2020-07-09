Очередной виток конфликта между известным танцором Максимом Кожевниковым и его бывшей женой произошел 8 июля. После разговора на повышенных тонах по поводу нерешенных проблем бывшие супруги поехали снимать побои.

Многократный чемпион мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе развелся со второй женой Анастасией в 2017 году. Но до сих пор экс-возлюбленные не поделили квартиру в Тверском районе и не определились с воспитанием общего сына. То и дело на этой почве вспыхивают скандалы, очередной случился в среду. Обе стороны наняли адвокатов.

Как стало известно «», в сопровождении защитника Анастасия пришла в квартиру к бывшему мужу для выяснения отношений. Слово за слово — возникла потасовка, как это бывало уже не раз. Кожевников, выпроводив незваных гостей, поехал в Боткинскую больницу. Врачи определи сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация не понадобилась. Сняв травмы, 9 июля танцор отправился в ОМВД писать заявление — уже пятое по счету.

Анастасия с адвокатом тоже поехали в травмпункт зафиксировать травмы. И вероятнее всего, с их стороны также поступит заявление в полицию.

— Анастасия хочет внимания к своей персоне, — прокомментировал чемпион. — То она упрекала меня в похищении ребенка, то еще в чем-то. Я не поднимал на нее руку никогда. В том числе 8 июля. В квартире установлены видеокамеры, которые подтверждают мои слова. Я подал на экс-жену в суд три иска — по разделу квартиры, определению порядка общения с сыном и оплате Анастасией коммунальных счетов за квартиру. Она не проживает с сентября 2019 года, однако должна платить за отопление, капремонт.