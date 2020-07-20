Во время открытия фотостудии Darktloft на харьковском заводе им. Тараса Шевченко трагически погибла фотограф Галина Карацюба. Как рассказывают очевидцы, организаторы презентации попросили ее участников ни в коем случае не заходить за ограждения. Девушка, однако, не послушалась. В поиске удачного кадра Карацюба отошла от безопасной территории на слишком большое расстояние и упала в шахту.

Инцидент случился в субботу, полиция до сих пор не прокомментировала ЧП.

В день своей гибели известная в городе бьюти-фотограф опубликовала в Instagram подборку пикантных фото, включая ее собственные, с припиской: «Как я понимаю, для таких снимков и суббота не сократит охват. Продолжим. Немного горячих портретов».

Подписчики Галины, которых в соцсети насчитывается почти две с половиной тысячи, откликнулись на падение их кумира в глубокую шахту: «Очень жаль девочку, Царствие небесное…», «Светлая память светлому человеку», «Удачи тебе на небе, ангелочек». Лишь один человек в комментариях не удержался от язвительной фразы насчет «премии Дарвина».

Завод, на котором погибла фотограф, во времена СССР был режимным предприятием государственного значения, производил военную электронику и бытовую электротехнику. В 1957 году это самое производственное объединение «Монолит» изготовило аппаратуру для запуска первого в мире пилотируемого космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года полетел Юрий Гагарин.