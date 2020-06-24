История с уголовным преследованием фанатов «Спартака» после проводов команды в Тулу продолжается развиваться. По некоторым данным, задержаны уже более 30 человек. Фанатское сообщество ЦСКА поддержало «заклятых врагов», назвав происходящее «полицейским произволом». Мы обратились за комментарием к известному болельщику ЦСКА, когда-то видному участнику группировки Red-Blue Warriors Андрею Малосолову.

«Вражеские» фанатские объединения могут ненавидеть друг друга, драться до крови и оскорблять друг друга на футбольных матчах, но когда у кого-то случается беда, эти люди магическим образом объединяются. Поэтому ничего удивительного в том, что на задержания фанатов «Спартака» армейские болельщики ответили поддержкой.

— Я даже онемел от изумления, когда услышал, что за традиционные в фанатской среде проводы с файер-шоу собираются уголовно преследовать болельщиков «Спартака». Да, я болельщик ЦСКА, но возмущению моему нет предела, потому что это может коснуться любого. Здесь я на стороне и фанатов «Спартака», и активных болельщиков ЦСКА, которые выступили в поддержку, — говорит Андрей Малосолов.

По его мнению, это или вопиющая глупость, или какая-то диверсия: «Такое ощущение, что в рядах наших силовых структур существует некая пятая колона, действия которой направлены на то, чтобы молодежь не любила государство, протестовала против этого государства, причем обоснованно».

— Причем за день до этого абсолютно такая же акция болельщиков ЦСКА прошла в Ватутинках, а ростовские фанаты встречали «огненным коридором» свою подростковую команду из Сочи…

— Именно, во всем мире в среде болельщиков есть традиция и проводов своей команды, и встреча ее в другом городе. Болельщики выстраиваются вдоль дороги с флагами, с файерами. И конечно же, есть традиция встречать команду после триумфа — в аэропорту, в каком-то знакомом месте. Болельщики собираются, ликуют. Это же не митинг Навального! Не политическая акция, не акт вандализма, не терроризм. Это совершенно традиционная реакция на возобновившийся чемпионат.

— Кажется, за сожжение пиротехники еще никому не вменяли уголовное преступление, если никто не пострадал.

— Я разговаривал с юристами, они оценили всю эту ситуацию, и максимум, к чему тут можно прикопаться, это нарушение правил пешеходами. Люди стояли на проезжей части, наверное, нарушали правила дорожного движения. Но надо понимать, что это дорога возле стадиона, где нет трафика и вообще, она полузакрытая. А попытки привлечь людей к уголовной ответственности, то есть посадить в тюрьму, только за то, что они с файером вышли на улицу, — это какая-то запредельщина.

— Во что это может вылиться в итоге?

— Во все, что угодно, в том числе и в бойкот матчей. Причем, я знаю, какие титанические усилия премьер-лига совместно с Роспортребнадзором приложили, чтобы допустить хотя бы эти 10 процентов на трибуны. Потому что мы видели Бундеслигу, Ла Лигу. Без фанатов было ощущение, что это первенство Фарерских островов.

— У вас есть мнение, почему это происходит?

— Я разговаривал с некоторыми участниками, и у меня сложилось мнение, что в правоохранительных органах есть несколько фракций. Одна из них считает, как я полагаю, что с фанатским движением нужно общаться методом кнута и пряника. Другая, что фанаты — это сильные пассионарные люди, которые могут влиться в какое-то протестное движение, и давать им спуску ни по каким поводам нельзя.

Однако фанаты сейчас — это очень аполитичная структура. Они не лезут ни в политику, ни в митинги, ни в какие-то радикальные течения и движения. Зачем будить зверя? Я не понимаю. Это хорошо организованное сообщество, которое объединяет очень многих людей. Зачем этому большому сообществу крутить хвост и усы? Чтобы этот слой молодежи еще больше разозлился и вышел из себя? Вижу в этом только чью-то весьма недальновидную политику.