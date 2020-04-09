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Спортсмен уличен в применении запрещенного вещества на нескольких соревнованиях

Известный казахстанский лыжник Алексей Полторанин на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане использовал кровяной допинг. Об этом пишет норвежское издание Nettavisenв четверг, 9 апреля.

Отмечается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) обладает информацией, чтоПолторанин в последние годы неоднократно применял кровяной допинг на различных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Южной Корее.

Напомним, 32-летний спортсмен был задержан в ходе полицейской облавы на ЧМ-2019 по лыжным гонкам в Зефельде. Вместе с ним тогда поймались на использовании запрещенных препаратов эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв, которые не стали отрицать своей вины.

А вот Полторанин свое признание в применении кровяного допинга, данное им ради того, чтобы его выпустили из австрийской тюрьмы, позже отозвал.

Тем не менее, позднее атлета дисквалифицировали на 4 года.