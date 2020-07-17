Редактор «Первого канала» Наталья Баранова рассказала «», что вот уже больше, чем

полгода страдает от соседки, известной галеристки Ирины Меглинской, которая затеяла в своей квартире ремонт. Жизнь, по словам Барановой, превратилась не только в кошмар, но и в постоянную угрозу здоровью и безопасности членов ее семьи. Со стен и потолка сыпется штукатурка, протечки наблюдаются в ванной комнате и коридоре, даже ночью стоит дикий шум.

Вода от протечек из-за ремонта соседки, стала проникать на электропроводку, что грозит коротким замыканием и пожаром. По словам Натальи, она теперь боится оставлять квартиру без присмотра, хотя у нее напряженный график работы и съемок. Обращение в надзорные инстанции пока не привели к практическим результатам. Женщине удалось оформить соответствующие акты осмотров, однако безобразия от этого не закончились, и она чувствует полную беспомощность и отсутствие какой-либо защиты в сложившейся ситуации. Впрочем, г-жа Баранова всё ещё надеется решить дело миром.

— Всё началось девятого января – говорит Наталья Баранова – я проснулась от того, что, мне показалось, будто сносят дом. Через несколько дней мы с ребёнком ужинали и услышали, что сверху упало что-то тяжелое. Посыпалась штукатурка, зашаталась лампа. Это слышали и соседи подо мной. Я побежала наверх. Там были рабочие, и я им сказала: «Что вы делаете, сейчас дом развалится!». Он же старый, начала 1950-х.

Ломание продолжилось и на следующий день, а в марте пошли трещины в спальне. Прежние обращения в управляющую компанию и общение с самой соседкой, особых результатов не дали за исключением того, что та, по словам Натальи Барановой, предложила ей в подарок шумоизоляционные наушники, а в какой-то момент и вовсе посоветовала соседке «съехать на дачу, на время».

— Вчера пришли рабочие и начали сверлить так, что у меня посыпалась штукатурка. Ей был усыпан весь обеденный стол. Я успевала только убирать чашки. Лампа в ванной ходила ходуном. Люстра в комнате раскололась. Мне кажется, они превысили все нормы по децибелам, оглохнуть было можно! – с ужасом вспоминает Баранова – Я вызвала полицию. Они приняли заявление и пошли к соседям. Но двери им не открыли. Полиция заявила, что полномочий на вскрытие у нее нет. Меня же продолжает заливать. Не ровен час, произойдет короткое замыкание или обрушится потолок…

Похоже, что другого пути как поход в суд у Натальи не остается. Она признаётся, что доводить дело до него не хочет, но, по её словам, поведение соседки не оставляет иного выбора. Тем более, что, как говорит Баранова, обращения во все возможные инстанции – от ДЭЗа до управы – создали у нее впечатление «стены, через которую невозможно пробиться».