Девушка рассказала о нападках в адрес спортсменов

За последние несколько месяцев от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе ушли сразу четыре спортсменки. А вот Евгения Медведева вновь вернулась к своему бывшему наставнику после скандала весной 2018 года. Теперь чемпионку мира жестко критикуют в Сети.

Такие нападки – скорее особенность российских поклонников, в США же все происходит иначе, прокомментировала переходы спортсменов фигуристка Полина Шелепень.

«У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет»,

– высказалась 25-летняя звезда фигурного катания. Американская публика намного лояльнее относится к смене тренера, не превращаются в антифанатов, как это происходит в России. «Перешел – и ладно», – пояснила она.

Шелепень добавила: она не понимает, как вообще возможно писать негативные комментарии, особенно детям. По мнению фигуристки, это бесчеловечно. Кроме того, таким образом спортсмена можно и вовсе довести, заключила она в интервью Sport24.

View this post on Instagram День экстрима✅ A post shared by Polina Shelepen (@shelepen_polina) on Sep 5, 2019 at 10:10am PDT

Ранее Полина Шелепень, которая считается одной из самых перспективных фигуристок своего поколения, тренировалась у Этери Тутберидзе. Считается, что именно она стала первой звездой своей наставницы.

Недавно из группы тренера ушла очередная фигуристка – Алена Косторная, вслед за еще тремя спортсменками. Евгения Медведева, наоборот, будет снова работать с Этери Тутберидзе.