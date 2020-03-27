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Александр Розенбаум после праздника, на котором он встретился с Львом Лещенко, госпитализированного впоследствии с коронавирусом, чувствует себя хорошо, завила в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro продюсер артиста Белла Купсина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лещенко и Розенбаум наряду с другими артистами приняли участие в торжестве, посвященном дню рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Лещенко впоследствии был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.

Купсина подчеркнула, что Розенбаум постоянно с ней на связи. По словам продюсера, музыкант «чувствует себя прекрасно».

«У него все хорошо. Сейчас он, как и все, на самоизоляции», — пояснила Купсина.

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