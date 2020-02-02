Группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой разработала законопроект, который предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма денежного наказания для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, сообщает в понедельник газета «Известия».

Пакет поправок будет внесен в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Жилищный кодекс. По данным издания, в случае нарушения тишины более двух раз в месяц собственникам квартиры будет выписан административный штраф. Если же нарушение тишины связано с работой кафе или другого заведения в жилом доме, которое систематически не соблюдает правила, его работа может быть приостановлена на 90 дней. Как сообщают "Известия", нарушением тишины не будут считаться крик ребенка, шум воды, звук шагов при обычной ходьбе, то есть звуки, источником которых является "обычная жизнедеятельность человека".

«Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся «за бортом» правового регулирования», — пояснила изданию Павлова. Она уточнила, что Жилищный кодекс содержит в себе положения об обязательном соблюдении правил пользования помещениями, однако конкретных механизмов защиты от нарушения этих правил в нем нет. Как сообщила «Известиям» депутат, согласно законопроекту, который планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии, при нарушении тишины жильцы смогут обратиться напрямую в управляющие компании (УК). А УК обяжут принимать обращения и вести диалог с собственниками квартир.

В случае если обращение в УК не даст результата, пострадавшим жильцам (не менее трех квартир) необходимо будет направить в управляющую компанию жалобу в письменной форме, а УК — отправиться с ней в местную жилищную инспекцию, которая через суд взыщет с собственника квартиры штраф. Как сообщила газете Павлова, независимо от того, кто именно нарушает тишину, ответственность за содеянное будет нести собственник помещения.

По данным издания, сейчас на федеральном уровне "закона о тишине" не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие точные параметры. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, делать ремонт — с 19:00 до 09:00, а штрафы для граждан, нарушивших правила, составляют 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц — 4-8 тыс. рублей, юридических лиц — 40-80 тыс. рублей.

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