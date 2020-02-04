МВД России подготовило законопроект о порядке выдворения мигрантов с опасными для общества заболеваниями, среди которых чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус. Об этом во вторник пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Законопроектом предлагается установить полномочия МВД России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по определению особенностей перевозки иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, при исполнении решений о депортации или реадмиссии», — сообщили изданию в пресс-службе правительства.

Уточняется, что кроме МВД решение о выдворении с территории РФ будет приниматься Минздравом, ФСБ и органами санитарно-эпидемиологического надзора, которые будут также ответственны за выполнение Россией международных договоров в части депортации больных граждан. Порядок депортации будет определяться указанными ведомствами совместно с Минюстом.

Согласно данным "Известий", в случае депортации таких граждан за пределы РФ им необходимо предоставить лечение, сопровождение и перевозку. Кроме того, должны быть разработаны требования по соблюдению мер личной и общественной гигиены, правил поведения в общественных местах такими гражданами и должностными лицами.

Законопроект будет представлен правительству в марте, в мае он будет внесен в Госдуму.

В настоящее время мигранты с опасными заболеваниями могли остаться на территории РФ при наличии на руках договора с медицинским учреждением о проведении лечения до выздоровления или иных документов, подтверждающих, что они не больны.

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