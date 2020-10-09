Межгосударственные стандарты (ГОСТ) планируют разработать в России для игрушек из натуральных материалов — «экоигрушек». Об этом в пятницу сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

«Научные исследования по разработке стандарта для экологически чистых игрушек и формирование его первой редакции начнутся уже в следующем году, а к 2022 году ГОСТ может быть готов, » — рассказала президент АИДТ Антонина Цицулина.

В ассоциации сообщили, что на сегодняшний день в стране нет документов, определяющих качество экологически чистых детских товаров, а игрушки с пометкой «эко» в продаже уже есть. По оценкам АИДТ такие игрушки будут продавать в ценовом сегменте «средний плюс» (в среднем от 600 руб. за единицу), но и служить они будут дольше обычных.

В пресс-службе «Ашана» изданию отметили, что «сейчас игрушки с пометкой «эко» — это нишевый продукт, который еще не так широко представлен на полках сетевых магазинов». Более того, производитель уже указывает состав игрушек на упаковке, а каждая из них должна иметь свой сертификат.

Разрабатываемый документ будет регламентировать производство продукции с повышенными потребительскими характеристиками, а в его подготовке планируется участие специалистов из Минпромторга и Росстандарта.