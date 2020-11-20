Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко, в котором предупредил о возможных перебоях с поставками водки в магазины в связи с нехваткой тары. Об этом в пятницу сообщила газета «Известия».

Причиной проблем с тарой могут стать обсуждаемые кабмином изменения системы утилизации упаковки. В настоящее время переработкой тары занимается производитель товара, однако в правительстве предлагают сделать это обязанностью производителя упаковки.

СПАП, представляющий собой объединение крупнейших производителей спирта и ликероводочной продукции, 18 ноября направил письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко (есть в распоряжении «Известий»). В письме союз описал сложности, которые могут возникнуть у компаний, если правительство решит сделать утилизацию тары обязанностью ее производителей. Во-первых, изготовители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости, что в свою очередь приведет к росту цен на водку у производителей.

В союзе отметили, что подобная ситуация может вынудить потребителя перейти на более дешевую, но нелегальную продукцию. Это станет причиной снижения поступлений в бюджет от акцизов с легального алкоголя. Во-вторых, новые обязательства могут сказаться на качестве работы изготовителей упаковки: например, возможны нарушения сроков поставок бутылок производителям алкоголя и, как следствие, перебои с поступлением продукции в торговые сети.

В том случае, если стекольные заводы не смогут сами переработать тару и ее утилизацией займется государство, предприятия будут вынуждены платить экологический сбор. Как уточнила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова, вследствие появления нового налога цена бутылки возрастет на 30-50%. «Это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит», — добавила Емельянова. Кроме того, она отметила, что возможные изменения отразятся и на винодельческой отрасли, поэтому выдерживать конкуренцию на мировом рынке станет сложнее, несмотря на поддержку государства.

Предлагаемые изменения в концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) кабмин обсуждает с бизнесом. В обновленном документе будут представлены иные подходы к работе с мусором, что поможет избежать его быстрого накопления на полигонах. Изначально сроком завершения работы над документом был назван март 2020 года, однако по ряду причин, в том числе из-за пандемии коронавируса, его перенесли. Ожидается, что новые принципы концепции вступят в силу в 2021 году.

Видео дня. Количество железных монет в России достигло рекорда