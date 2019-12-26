Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, опубликовала фотосессию с протезом и шрамами и призвала не оправдывать насильников.

«Хейтеры и люди которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит руки отрубил за дело) сразу проходите мимо! Я считаю, что такому нет никаких объяснений!», — написала Маргарита на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Грачева рассказала, что ей было «ужасно некомфортно» на съемках программы «Прямой эфир», где обсуждалось убийство депутатом и врачом своей молодой жены. По ее словам, все присутствующие пытались обосновать и оправдать его поступок, и никто из них не согласился, что после такого преступления он заслуживает самого сурового наказания.

Маргарита также назвала «диким» создание петиций в поддержку историка Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко.

Как ранее сообщал «Рамблер», в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез.

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