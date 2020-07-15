Ситуация в Израиле в связи с кризисом из-за коронавируса и недовольством премьер-министром Беньямином Нетаньяху накалена до предела и может в любой момент взорваться, сказал Mpravda.com политтехнолог Игаль Рейнгеверц.

«Куда это может привести, трудно предсказать. Израиль это не Америка, и мне бы хотелось верить, что мы к этому не придём. Но вчера впервые за всю историю Израиля были такие митинги перед резиденцией премьер-министра. Понятно одно — ситуация накалена до предела, ситуация взрывная. Очень хочется верить, что у нас не такая публика, не как в Америке — там очень разношёрстная публика, их разделяет намного больше, там публика более многоликая, в отличие от Израиля — здесь есть момент иудаизма, братства. Но это может привести к ужасным последствиям, вчера был тому пример, 50 человек были задержаны, потому что они прорывались к резиденции премьер-министра. Это может привести к тому, чего за 72 года существования государства ещё не было», — сказал эксперт.

Рейнгеверц отметил, что Израиль является государством стартапов, а сами израильтяне предприимчивые, поэтому они «не надеются на социальную помощь государства,… все понимают, что нужно тяжело работать, проявлять инициативу».

«Однако когда бьют и плакать не дают, когда нет возможности дальше продолжать работу, то что остаётся? С одной стороны не дают работать, с другой стороны масса обещаний. Малый бизнес сегодня в Израиле — это самый большой работодатель на рынке труда, 300 тысяч малых бизнесов, у каждого из которых работают от одного до пяти человек», — сказал эксперт. Он добавил, что с марта месяца из-за бюрократии людям не доходят деньги, выделенные правительством.

Рейнгеверц выразил надежду на то, что «проведённый законопроект по субсидиям бизнесам, частным предпринимателям, наемным работникам начнёт наконец вовремя доходить, и это как-то успокоит в прямом смысле голодных людей».

Акция протеста прошла во вторник вечером у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. В ходе беспорядков, вспыхнувших после акции, полиция задержала 50 человек по подозрению в нарушении общественного порядка, нанесении ущерба имуществу и нападении на сотрудников полиции и представителей прессы. Как писали СМИ, тысячи протестующих требовали отставки премьер-министра в связи с судебным процессом в его отношении, а также кризисом из-за коронавируса.

Ранее в субботу вечером жители Тель-Авива, преимущественно самозанятые, вышли на площадь Ицхака Рабина в знак протеста против действий властей в период пандемии коронавируса. Тогда в ходе беспорядков были задержаны 19 человек.