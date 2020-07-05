Ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО, сообщила пресс-служба израильских военных.

Ранее в воскресенье сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, так как две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля.

Спустя примерно час сирены сработали повторно.