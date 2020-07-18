Израильские военнослужащие после совместной операции вместе с силами военной разведки задержали в лагере беженцев Джалазун к северу от Рамаллаха трёх палестинцев, подозреваемых в попытке совершения теракта, сообщила пресс-служба армии.

«За несколько часов до задержания террористы попытались осуществить террористическую атаку, подбросив взрывное устройство, а также открыли огонь из автомобиля в сторону поселения Бейт-Эль к северо-востоку от Рамаллаха», — говорится в сообщении военных.

Информации о пострадавших не поступало, отмечается в сообщении. Подозреваемые были переданы представителям спецслужб для допроса.