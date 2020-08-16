Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии.

«В течение дня из Газы в сторону Израиля запускались воздушные шары со взрывчаткой, и ранее этим вечером десятки палестинцев в Газе устроили подстрекательства к беспорядкам на границе с Израилем у стены безопасности. В ответ только что наши танки обстреляли наблюдательные посты ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении военных в Twitter.

Воздушные шары с взрывными устройствами начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. Армия Израиля с начала месяца неоднократно наносила удары по военной инфраструктуре ХАМАС в ответ на запуск шаров.