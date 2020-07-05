Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС после того, как три снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля, сообщила пресс-служба израильских военных.

Ранее в воскресенье сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, так как две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. Спустя час сирены сработали повторно — ещё один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля и был перехвачен системой ПВО.

«В ответ некоторое время назад вертолёты и истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа», — сообщает пресс-служба.

Целью армии Израиля стала подземная инфраструктура ХАМАС.