Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

Быстрое обнаружение

Управление оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля разрабатывает технологию, которая в течение минуты покажет, заражен ли человек коронавирусом. С помощью нее можно будет идентифицировать вирусоносителей в аэропорту еще до посадки. Те, у кого тест окажется положительным, не будут допущены на борт.

Искусственный нос, который может «чувствовать запах» вируса

Технология искусственного носа, разработанная израильской компанией, позволяет обнаружить молекулы носителей коронавируса. Установка этого устройства в общественных местах понять, насколько они безопасны.

Умный робот

Робот, разработанный в Израиле, уже проходит испытания в больницах. Он призван заменить часть персонала в отделениях, лечащих от коронавируса, чтобы защитить здоровье медицинских бригад. Эта технология также может быть использована в аэропортах и гостиницах во время регистрации и проверки безопасности.

Не исключено, что авиапассажиров могут обязать носить маски на протяжении всего полета. Если он продлится десять часов и более, то это достаточно сложно. В Израиле создали маску, которая позволит легче дышать во время полетов и длительных поездок. В настоящее время она используется экспериментально в больницах и помогает медицинским бригадам работать без затруднений.

Тепловизоры

Один из способов обнаружения носителей коронавируса в общественных местах — это проверка температуры тела при входе в общественные места. Следующее технологическое решение находится в стадии разработки и позволит проводить тепловизионное сканирование тел больших групп людей одновременно. Эта технология может быть использована в любом месте, от вестибюлей отелей до входов в туристические достопримечательности.

Медицинскому центру в Израиле удалось уничтожить коронавирус в помещениях с помощью специального ультрафиолетового излучения. Оно не повредит человеку даже при длительном пребывании в комнате. Если изобретение получится использоваться в гостиничных номерах, жилых помещениях, в общественных местах, таких, как музеи и рестораны, то это позволит наслаждаться туристическими достопримечательностями, не рискую заразиться.

Диагностика с помощью камеры мобильного телефона

Загрузив специальное приложение, можно пройти тесты, которые контролируют сердечный ритм, насыщение кислородом (SpO2), частоту дыхания и умственное напряжение. В министерстве туризма Израиля уточняют, что эта технология может обнаружить болезнь с помощью камеры менее чем за две минуты.