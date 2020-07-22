Шопинг-ажиотаж, которому радостно предавались россияне во время самоизоляции (те, кто сохранил доходы!), распространился не только на одежду, обувь и кухонную утварь, но и на ювелирные изделия. Как сообщают ритейлеры, продажи золота выросли на 129%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Необходимость соблюдать требования «бесконтактной доставки» (до июня 2020 года) не отбила у россиян охоту приобретать кольца, колье и цепочки. Самым дорогим товаром, заказанным онлайн, стала брошь за 166 тысяч рублей – её купил житель Татарстана.

Весной и летом спрос на ювелирные изделия традиционно вырастает: приближается свадебный сезон, к которому люди спешат обзавестись кольцами, диадемами, запонками и даже столовым серебром. Однако есть покупки куда более внушительные.

По данным одного из крупнейших онлайн-ритейлеров, самой дорогой покупкой через «магазин на диване» (или, в реалиях 2020 года, «магазин через смартфон») стала золотая брошь с бриллиантами и изумрудом стоимостью 166 тысяч рублей. Её заказал покупатель из Набережных Челнов в Республике Татарстан.

Другой транжира обнаружился в Усть-Илимске (Иркутская область): он купил онлайн золотые серьги с бриллиантами за 132 тысяч. Замыкает тройку ценитель ювелирных изделий москвич, заплативший 125 тысяч рублей за золотую цепь ручной работы. И снова онлайн.

Согласно одной из гипотез, тяга россиян к золоту во время карантина объясняется желанием инвестировать. Скачки курса валют и общая экономическая нестабильность во время пандемии провоцировали попытки сохранить средства, вложив их в «вечные ценности».

Другой гипотезой делятся психологи: по их мнению, во время пандемии все мы оказались в уязвленном положении, поэтому и спешили порадовать себя или своих близких. Например, подарком в виде дорогого украшения.

По данным ритейлеров, особенно вырос спрос на подвески (+272% год к году), колье и цепочки (+160%), серьги (+125%) и браслеты (+112%). Иными словами, на вещи, подходящие в качестве подарка жене или дочери.

Однако здесь напрашивается другой вопрос: заказывая такие дорогие вещи онлайн (да ещё и с бесконтактной доставкой), насколько можно быть уверенным в качестве изделия и щепетильности курьера?

–Заказ дорогого украшения явно отличается от покупки очередного комплекта постельного белья, поэтому тут не зазорно побыть занудой, — рассказывает Олеся, работающая в одном из крупных сетевых ювелирных магазинов. – Прежде всего, заказывать онлайн можно только украшения тех фирм, которые вам уже знакомы не понаслышке, и вы уверены в качестве. Если заказываете через посредника, потратьте время и уточните, действительно ли бренд сотрудничает с этим посредником. Так вы обезопасите себя от подделок. И, конечно, проверяйте товар, не отходя от кассы: то есть, в условиях самоизоляции, откройте посылку сразу же и проверьте, то ли это изделие, указана ли на нем проба и фирменный знак.

Зато сотрудники полиции придерживаются прямо противоположного мнения и предупреждают: «светить» дорогими покупками – всегда плохая идея, и курьерская доставка ничем не отличается от других случаев.

–Я всегда рекомендую людям измельчать чеки от дорогих покупок и упаковки дорогостоящего товара, прежде всем отправить их в мусор. Ещё не перевелись злоумышленники, которые готовы рыться в мусорных контейнерах, чтобы узнать, в какой квартире живут претенденты на кражу или ограбление.

Дорогие покупки лучше вносить в дом в непрозрачном пакете, а не форсить коробками с названиями дорогих брендов, — отметил в разговоре с корреспондентом «» майор полиции в отставке Вячеслав Б. – То же самое касается доставок: мы не можем быть уверены в надёжности курьера, который увидит в накладной, что в такой-то квартире живёт человек, купивший брошь за 166 тысяч. Мы не знаем, кому он расскажет об этом. Поэтому такие дорогие покупки вполне могут подождать до того момента, как будет возможность сходить в ювелирный салон лично.