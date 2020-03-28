Внедорожник нынешней генерации выпускается уже пять лет, так что его модернизация была вполне предсказуемой. В январе текущего года модернизированная версия автомобиля была замечена в Таиланде во время испытаний. Опираясь на эти фото, независимые дизайнеры из Indianautosblog представили, как будет выглядеть серийная версия новинки. Судя по снимкам, Toyota Fortuner 2021-го модельного года получит новые бампера, измененную головную оптику, переработанную радиаторную решетку и другие задние фонари.

«Как изменится салон, пока не понятно, но с уверенностью можно сказать, что интерьер пополнится более качественными материалами отделки и современным информационно-развлекательным комплексом с возможностью управления функциями автомобиля через смартфон», — сообщает издание «Новые автомобили».

Скорее всего, под капотом модели останутся прежние двигатели. Напомним, в России Fortuner предлагается с 2,8-литровым турбодизелем, развивающим мощность 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента, в сочетании с 6-ступенчатой автоматической КПП, а также с атмосферным 166-сильным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра с максимальным крутящим моментом 245 Нм, который агрегатируется как с 6-диапазонным «автоматом», так и с 5-скоростной «механикой». Привод предусмотрен только полный.

Цены на рестайлинговый Toyota Fortuner объявят ближе к старту продаж. За дореформенный внедорожник в России дилеры просят от 2 254 000 до 3 093 000 рублей.