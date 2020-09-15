Анастасия Голд собирается 20 сентября 2020 года стать женой знаменитого шансонье проекта «Дом-2» Ильи Яббарова. Девушка попросила своих подписчиков перестать ей писать комментарии, что с Яббаровым её не ждёт ничего хорошего, что у них будет печально будущее. Также Настя попросила фолловеров не жалеть её и не прогнозировать неудачи, ведь она по-настоящему счастлива, любит и любима.



Также Голд считает, что ей удалось избавить будущего супруга от позорного клейма, потому что за год отношений с Настей Илья стал другим, он научился принимать ответственность за возлюбленную, проявляет к ней много тепла и заботы. По словам Голд, их свадьба основана на любви, а не по залёту или принуждению, не из-за выигрыша в свадебном конкурсе и не от безысходности.



Анастасия уверена, что с Ильёй её ждёт счастливая жизнь, она надеется на создание крепкой и успешной семьи. Хотя многие зрители отмечают, что у Насти постоянно расстроенный и замученный вид. Сама девушка утверждает, что это лишь домыслы окружающих, а на самом деле она безгранично счастлива.