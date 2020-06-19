Исследователи обнаружили изменения в микроструктуре белого вещества мозга

Удары по голове случаются довольно часто в профессиональных видах спорта. Иногда следствием травмы головы является сотрясение мозга у спортсменов. Неоднократные сотрясения могут способствовать нарушению когнитивных функций мозга.

Недавно ученые обратили внимание на изменения в головном мозге спортсменов, происходящие при получении ударов меньших по силе, чем требуется для сотрясения. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Neurology Американской академии неврологи, игроки женской сборной по регби могут иметь незначительные изменения мозговой ткани, даже если сотрясения мозга у них не было.

Ученые проводили сравнение игроков в регби с другими спортсменками из женского спортивного колледжа, которые соревнуются в бесконтактных видах спорта — плавании и гребле. В исследовании приняла участие 101 женщина, 70 из которых играли в регби, а 31 соревновалась в гребле или плавании. Наблюдение за игроками в регби проводилось в течение двух лет, в то время как за остальными участницами — один год.

У всех участников было исключено сотрясение мозга за шесть месяцев до начала эксперимента, а также во время его проведения. Тем не менее, у некоторых игроков в регби в анамнезе отмечалось более раннее сотрясение мозга. У спортсменок, занимавшихся плаванием и греблей, такого не выявлено.

Некоторые из спортсменок носили устройства для записи ударов головой, в том числе 37 игроков в регби и 9 гребцов. Измерения на устройствах продемонстрировали, что, в то время как среди гребцов не было зарегистрировано ни одного удара головой, у 70% игроков в регби в среднем отмечалось 3 удара во время двух тренировок и одной предсезонной игры.

Для регистрации изменений мозга спортсменов исследователи использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Сканирование мозга позволило отследить, как молекулы воды перемещаются по белому веществу. Это позволило ученым определить изменения в микроструктуре мозга. Они также исследовали, как различные области мозга "общались" друг с другом и были ли какие-либо изменения в том, как они работали вместе.

В результате у игроков в регби исследователи обнаружили изменения в микроструктуре белого вещества мозга, в том числе в нервных волокнах, соединяющих участки мозга, которые контролируют основные эмоции — страх, удовольствие, гнев. У некоторых игроков в регби изменения прогрессировали с течением времени. При этом среди пловцов или гребцов указанных нарушений выявлено не было. На основании полученных данных исследователи сделали выводы о том, что даже небольшие, но регулярные удары по голове спортсменок могут иметь негативные последствия для мозговой ткани в длительной перспективе.

Ученые также выявили различия в функциональной организации мозга. По сравнению с пловцами и гребцами, у игроков в регби обнаружены изменения во взаимодействии между областями мозга, которые контролируют извлечение информации из памяти и ее визуальную обработку.

Еще одним открытием стало то, что у игроков в регби микроструктура мозга подвергалась изменениям в межсезонье, особенно в стволе мозга, который контролирует поток сообщений между мозгом и телом.

«Больше нет споров о том, что когда у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, есть вероятность, что это может способствовать изменениям мозга», — сказал ведущий автор исследования Рави С. Менон (Канада). — «Но каковы последствия меньших толчков и ударов, которые возникают при занятиях контактным спортом? Наше исследование показало, что они могут привести к скрытым изменениям в мозге у здоровых в остальном спортсменов. Подобные виды бессимптомных воздействий могут накапливаться за годы участия в контактных видах спорта и нарушать деятельность мозга в итоге».

Ограничением исследования служило то, что сохранялась некоторая вероятность недиагностированных сотрясений мозга, которые остались незамеченными тренерским штабом или не обнаружены при обследовании.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, что могут означать обнаруженные изменения и в какой степени они отражают то, как мозг компенсирует травмы, восстанавливает себя или подвергается дегенерации. Это поможет лучше понять долгосрочные последствия для здоровья от занятий контактным спортом.