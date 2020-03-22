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Британский медик Клэр Герада, успешно вылечившаяся от коронавирусной инфекции, рассказала о симптомах заболевания и самочувствии во время лечения.

По словам врача, первыми проявлениями инфекции стали усталость и сухой кашель, однако женщина списала их на последствия длительного трансатлантического перелета.

Вслед за этим сухость в горле переросла в сильную боль за грудиной «будто кто-то воткнул нож мне в глотку». Следующим этапом развития болезни стало повышение температуры тела, лихорадка и дрожь.

Герада самоизолировалась и сдала анализ на коронавирусную инфекцию, который подтвердил диагноз.

Эксперт рассказывает, что во время болезни она ощущала сильную усталость и металлический привкус во рту, в полостях носа появились мелкие язвы.

Женщина сообщила, что принимала в качестве жаропонижающего парацетамол и пила воду с лимоном. К тому времени, как пришли подтверждающие коронавирус анализы, ей уже стало лучше. Несмотря на это, Герада осталась в самоизоляции до полного выздоровления, сообщает РИА Новости.

Ранее врач назвала срок, за который удастся побороть пандемию коронавируса после разработки вакцины.

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