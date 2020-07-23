Грыжа пищевода встречается не слишком часто, но это серьезное заболевание, которое требует лечения и контроля.

Хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал, по каким симптомам можно заподозрить грыжу пищевода. По сути это перемещение абдоминального отдела пищеварительной трубки вниз через пищеводное отверстие диафрагмы.

У детей грыжа пищевода почти всегда связана с врожденной аномалией пищевода и требует хирургического вмешательства. У взрослых причин может быть множество, в частности, у пожилых грыжа может быть связана с возрастными особенностями – утратой мышечного тонуса. Также к грыже пищевода может привести воспалительный процесс в пищеварительных органах, постоянные сильные физические нагрузки, болезни пищевода, включая ожоги, варикозное расширение вен и другие причины.

Как проявляется это заболевание? Карасев рассказал, что главный признак – изжога. Она появляется сразу после еды, после физических нагрузок и долгого нахождения в положении лежа.

Могут возникать боли за грудиной, в районе солнечного сплетения, чувство распирания в подреберье. Часто пациенты жалуются на отрыжку воздухом после еды. Иногда может возникать боль при глотании, связанная с воспалением слизистой пищевода. В ряде случаев больных может беспокоить кашель, цианоз лица после еды, одышка, боли в области сердца.

Чем опасна грыжа пищевода? Прежде всего, защемлением. Чаще всего ущемлению подвергается желудок, что может спровоцировать его гнойное воспаление и летальный исход. Больные испытывают острую боль, сильную слабость, может быть икота, рвота и изжога. Это очень опасное состояние, которое требует незамедлительной медицинской помощи. Кроме того, грыжа располагает в развитию различных воспалительных и эрозивных заболеваний ЖКТ.

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